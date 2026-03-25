Агроном рассказала, какую рассаду подготовить в апреле

В апреле можно подготовить рассаду томатов, чтобы к концу мая пересадить ее в грунт, рассказала 360.ru агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, также можно посадить некоторые цветы.

С 1 по 12 апреля сажают на рассаду томаты, чтобы к концу мая высадить их в грунт. Примерно в середине апреля — капусту, — рассказала Тихонова.

Из цветов агроном посоветовала выбирать лобелию, бальзамин, агератум, настурцию или бархатцы. Она отметила, что в конце апреля также можно начать высаживать картофель.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что до конца марта владельцам дач необходимо заточить садовый инвентарь, провести ревизию техники, а также убрать прошлогодний мусор с участка. По его словам, эти простые действия помогут подготовить сад к новому сезону.