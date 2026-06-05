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05 июня 2026 в 13:00

Урожай будет сладким и мясистым: что обязательно добавить в рассаду уже сейчас

Фото: Oksana Korol/Business Online/Global Look Press
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Многие дачники радуются пышной рассаде, а потом получают мелкие и водянистые плоды. Все дело в том, что растениям часто не хватает не обычных удобрений, а микроэлементов. Именно они отвечают за сладость, размер и плотность овощей.

Особенно важны бор, цинк, железо и йод. Бор помогает формированию завязей и крепких корней, цинк делает плоды слаще, а железо защищает листья от пожелтения. Для подкормки удобно использовать готовые комплексы вроде «Цитовита» или «Феровита».

Опрыскивать рассаду лучше раз в две недели утром или вечером. Раствор наносят на обе стороны листьев, чтобы растения быстрее усваивали полезные вещества. Регулярные подкормки помогают получить крепкие кусты и богатый урожай.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что томаты стали заметно мясистее и ароматнее. Она советует не превышать дозировку препаратов, иначе вместо пользы можно навредить молодой рассаде.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

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Марина Макарова
М. Макарова
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