Урожай будет сладким и мясистым: что обязательно добавить в рассаду уже сейчас

Урожай будет сладким и мясистым: что обязательно добавить в рассаду уже сейчас

Многие дачники радуются пышной рассаде, а потом получают мелкие и водянистые плоды. Все дело в том, что растениям часто не хватает не обычных удобрений, а микроэлементов. Именно они отвечают за сладость, размер и плотность овощей.

Особенно важны бор, цинк, железо и йод. Бор помогает формированию завязей и крепких корней, цинк делает плоды слаще, а железо защищает листья от пожелтения. Для подкормки удобно использовать готовые комплексы вроде «Цитовита» или «Феровита».

Опрыскивать рассаду лучше раз в две недели утром или вечером. Раствор наносят на обе стороны листьев, чтобы растения быстрее усваивали полезные вещества. Регулярные подкормки помогают получить крепкие кусты и богатый урожай.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что томаты стали заметно мясистее и ароматнее. Она советует не превышать дозировку препаратов, иначе вместо пользы можно навредить молодой рассаде.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.