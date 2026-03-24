24 марта 2026 в 03:20

Россиянам рассказали, что нужно сделать на даче до конца марта

Депутат Чаплин: до конца марта на даче нужно убрать мусор и заточить инвентарь

До конца марта владельцам дач необходимо заточить садовый инвентарь, провести ревизию техники, а также убрать прошлогодний мусор с участка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, эти простые действия помогут подготовить сад к новому сезону.

Что нужно сделать дачникам до конца марта? Первым делом необходимо провести ревизию садового инвентаря и техники. Проверьте состояние лопат, грабель, секаторов и другого инструмента. Заточите лезвия, смажьте движущиеся части. Исправный инструмент — залог эффективной и приятной работы в саду. Уберите прошлогоднюю листву, сухие ветки и другой мусор. Очистите дорожки и площадки. Это не только придаст участку ухоженный вид, но и поможет предотвратить распространение болезней и вредителей. Если позволяет погода, можно начать перекапывать грядки, вносить удобрения и компост. Это позволит улучшить структуру почвы и насытить ее необходимыми питательными веществами, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что важно выбирать качественные семена, использовать подходящий грунт и обеспечить рассаде достаточно света и тепла. По его словам, также важно обработать деревья и кустарники от зимующих вредителей и болезней.

Ранее руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов посоветовал дачникам побелить деревья и провести обрезку растений в марте. По его словам, также следует согнать воду с участка и убрать все сухие и поломанные ветки с помощью секатора.

Никита Чаплин
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
