Цветет три месяца нежными розовыми бусинами. Многолетник оттенка нежной утренней зари для смелых акцентов

Бегония «гербовая лилия» — это настоящая живая брошь для вашего сада, растение, которое ценится не столько за цветы, сколько за свою невероятную декоративную листву. Ее округлые, щитовидные листья с закрученным волнистым краем покрыты изысканным серо-зеленым узором с серебристой центральной зоной, напоминающим старинную чеканку или кружево, сотканное из паутины и серебра. Высота компактного кустика варьируется от 25 до 40 см, благодаря чему его легко разместить даже в самых ограниченных пространствах.

Небольшие, до 5 см в диаметре, розовые цветки-бусины собраны в рыхлые соцветия и появляются на растении с июня по август. Они парят над пестрой листвой как стайка легких мотыльков, не привлекая к себе главного внимания, но добавляя композиции романтичную нотку. Бегония предпочитает полутень и высокую влажность воздуха, однако совершенно не выносит застоя воды у корней. Она идеально подходит для выращивания в контейнерах на террасе, в тенистых цветниках и даже как неприхотливое, но очень стильное комнатное растение, которое будет радовать глаз даже в периоды отсутствия цветения.

