16 марта 2026 в 16:20

Дачникам дали советы по уходу за деревьями весной

Садовод Туманов: в марте следует побелить деревья и провести обрезку растений

В марте дачникам рекомендуется побелить деревья, а также провести обрезку растений и привести в порядок дренажные канавы, заявил «Москве 24» руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Помимо этого, нужно согнать воду с участка и убрать все сухие и поломанные ветки с помощью секатора.

В марте стоит побелить деревья. Иначе стволы будут сильно нагреваться на ярком солнце, а ночью, когда еще бывают отрицательные температуры, — замерзать. Такие перепады могут привести к разрывам на коре. Кроме того, нужно избавиться от сухих и поломанных веток. Особое внимание следует обратить на развилки — места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если они острые, с углом отхождения меньше 45 градусов, их стоит удалить, потому что рано или поздно они сломаются, — предупредил Туманов.

Он подчеркнул, что все срезы важно сразу же обработать садовым варом. В противном случае через них в растение может попасть инфекция или вредитель. Эксперт также предостерег от замазывания срезов пластилином. Этот материал плохо прилипает к деревьям, а при небольшом похолодании становится твердым и отпадает.

Ранее Туманов заявил, что для голубики и клубники можно использовать органические удобрения. Он отметил, что есть несколько вариантов такой подкормки. Садовод добавил, что голубике нужна почва с большей кислотностью, чем клубнике.

Читайте также
Этот нежный многолетник завалит вас цветами: до 50 бутонов на кусте и никакого сложного ухода
Общество
Этот нежный многолетник завалит вас цветами: до 50 бутонов на кусте и никакого сложного ухода
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Общество
Гортензии больше не в моде — теперь роскошный сад без танцев с бубном. Этот гость цветет без остановки и не боится зноя
Что посадить на пустующей земле: сидераты — полезные растения. 5 самых популярных
Общество
Что посадить на пустующей земле: сидераты — полезные растения. 5 самых популярных
Цветут и не думают останавливаться: три многолетника, которые украсят сад на все лето и осень
Общество
Цветут и не думают останавливаться: три многолетника, которые украсят сад на все лето и осень
Цветы вместо навоза: эти растения превратят бедную почву в чернозем за один сезон
Общество
Цветы вместо навоза: эти растения превратят бедную почву в чернозем за один сезон
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

