Дачникам дали советы по уходу за деревьями весной

В марте дачникам рекомендуется побелить деревья, а также провести обрезку растений и привести в порядок дренажные канавы, заявил «Москве 24» руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Помимо этого, нужно согнать воду с участка и убрать все сухие и поломанные ветки с помощью секатора.

В марте стоит побелить деревья. Иначе стволы будут сильно нагреваться на ярком солнце, а ночью, когда еще бывают отрицательные температуры, — замерзать. Такие перепады могут привести к разрывам на коре. Кроме того, нужно избавиться от сухих и поломанных веток. Особое внимание следует обратить на развилки — места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если они острые, с углом отхождения меньше 45 градусов, их стоит удалить, потому что рано или поздно они сломаются, — предупредил Туманов.

Он подчеркнул, что все срезы важно сразу же обработать садовым варом. В противном случае через них в растение может попасть инфекция или вредитель. Эксперт также предостерег от замазывания срезов пластилином. Этот материал плохо прилипает к деревьям, а при небольшом похолодании становится твердым и отпадает.

