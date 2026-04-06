Сажаю в апреле — цветет с июня до заморозков: редкая красотка на российских дачах

Лейя изящная «Солнечная улыбка» — это редкий гость на российских дачах, который заслуженно становится любимцем садоводов, ценящих красоту без лишних хлопот. Ее преимущества — удивительная неприхотливость и выносливость.

Этот однолетник легко переносит засуху и отлично чувствует себя даже на бедных, каменистых почвах. Вам не нужно постоянно его подкармливать или переживать, если вы пропустили полив. Второе важное достоинство — продолжительное и обильное цветение. С июня и до самых заморозков кустики высотой 30–40 см будут сплошь усыпаны яркими цветками-корзинками диаметром 5 см золотисто-желтого цвета с белоснежной каймой по краю лепестков.

Эта красота не требует сложного ухода: достаточно посеять семена в открытый грунт в апреле-мае на солнечное место, и всходы появятся через 1-2 недели. Лейя идеально подходит для создания ярких бордюров, украшения каменистых горок и клумб, а также для срезки — в вазе цветы стоят долго.

