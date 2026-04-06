06 апреля 2026 в 05:01

Сажаю в апреле — цветет с июня до заморозков: редкая красотка на российских дачах

Фото: D-NEWS.ru
Лейя изящная «Солнечная улыбка» — это редкий гость на российских дачах, который заслуженно становится любимцем садоводов, ценящих красоту без лишних хлопот. Ее преимущества — удивительная неприхотливость и выносливость.

Этот однолетник легко переносит засуху и отлично чувствует себя даже на бедных, каменистых почвах. Вам не нужно постоянно его подкармливать или переживать, если вы пропустили полив. Второе важное достоинство — продолжительное и обильное цветение. С июня и до самых заморозков кустики высотой 30–40 см будут сплошь усыпаны яркими цветками-корзинками диаметром 5 см золотисто-желтого цвета с белоснежной каймой по краю лепестков.

Эта красота не требует сложного ухода: достаточно посеять семена в открытый грунт в апреле-мае на солнечное место, и всходы появятся через 1-2 недели. Лейя идеально подходит для создания ярких бордюров, украшения каменистых горок и клумб, а также для срезки — в вазе цветы стоят долго.

Проверено редакцией
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Вместо надоевших драников — капустники на сковороде с фаршем. Получаются сочными, ароматными и тают во рту — вкуснее и быстрее пирожков
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
Посадите в апреле — эти многолетники зацветают сами, усыпая землю разноцветными бусинами, как драгоценный ковер
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Появились новые подробности состояния отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
