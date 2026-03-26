Цветет так, что глаз не оторвать — идеальные шары для клумб и кашпо без ножниц

Хризантема мультифлора — это настоящая находка для садоводов, мечтающих об идеальных шарообразных кустах, усыпанных цветами, без лишних хлопот.

Главное ее преимущество в том, что она формирует аккуратный плотный идеальный шар самостоятельно, без какой-либо обрезки ножницами или прищипки, достигая высоты 30–50 см.

Этот сорт хризантем универсален: он одинаково великолепно смотрится и на клумбе, создавая яркие акценты, и в кашпо или вазонах, где его шаровидная форма раскрывается особенно эффектно. Растение цветет очень обильно и продолжительно, с августа до глубоких заморозков, при этом листва практически полностью скрывается под шапкой цветов. Мультифлора неприхотлива, предпочитает солнечные места и умеренный полив.

