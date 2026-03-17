Никаких болезней и опрыскиваний: цветок, к которому не подойдут тля, муравьи и белокрылка

В мире садовых растений есть настоящий супергерой, которого обходят стороной все вредители и болезни, к нему не подойдут тля, муравьи и белокрылка.

Это лаванда. Ее насыщенный эфирный аромат, приятный для человека, действует как мощный природный репеллент, отпугивая тлю, муравьев, белокрылку и даже колорадского жука. Лаванда практически никогда не болеет благодаря высокому содержанию фитонцидов в листьях и стеблях. Кроме того, она невероятно засухоустойчива, зимостойка (многие сорта выдерживают до −25°C) и цветет все лето нежными фиолетовыми, синими или розовыми колосками, наполняя сад божественным ароматом. Посадив лаванду вдоль грядок или в розарии, вы не только украсите участок, но и создадите естественный защитный барьер от вредителей для других культур.

Другой неуязвимый многолетник — тысячелистник, чьи яркие соцветия также редко поражаются болезнями и не интересуют насекомых. А молочай многоцветковый с его ядовитым млечным соком не ест никто. Эти растения станут идеальным выбором для здорового и красивого сада без химии. Никаких болезней и опрыскиваний!

