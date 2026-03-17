Никаких болезней и опрыскиваний: цветок, к которому не подойдут тля, муравьи и белокрылка

В мире садовых растений есть настоящий супергерой, которого обходят стороной все вредители и болезни, к нему не подойдут тля, муравьи и белокрылка.

Это лаванда. Ее насыщенный эфирный аромат, приятный для человека, действует как мощный природный репеллент, отпугивая тлю, муравьев, белокрылку и даже колорадского жука. Лаванда практически никогда не болеет благодаря высокому содержанию фитонцидов в листьях и стеблях. Кроме того, она невероятно засухоустойчива, зимостойка (многие сорта выдерживают до −25°C) и цветет все лето нежными фиолетовыми, синими или розовыми колосками, наполняя сад божественным ароматом. Посадив лаванду вдоль грядок или в розарии, вы не только украсите участок, но и создадите естественный защитный барьер от вредителей для других культур.

Другой неуязвимый многолетник — тысячелистник, чьи яркие соцветия также редко поражаются болезнями и не интересуют насекомых. А молочай многоцветковый с его ядовитым млечным соком не ест никто. Эти растения станут идеальным выбором для здорового и красивого сада без химии. Никаких болезней и опрыскиваний!

Ранее были названы цветы для городских клумб: выживут под окнами и будут цвести все лето.

Читайте также
Забудьте про ежегодные посадки: эти растения останутся с вами на 50 лет и не потребуют пересадки
Общество
Забудьте про ежегодные посадки: эти растения останутся с вами на 50 лет и не потребуют пересадки
Этот нежный многолетник завалит вас цветами: до 50 бутонов на кусте и никакого сложного ухода
Общество
Этот нежный многолетник завалит вас цветами: до 50 бутонов на кусте и никакого сложного ухода
Посыпьте это по снегу в марте — и сорняки исчезнут навсегда: дача будет чистой все лето
Общество
Посыпьте это по снегу в марте — и сорняки исчезнут навсегда: дача будет чистой все лето
Рассыпьте по снегу в марте — и клумбы взорвутся цветами: добавки, которые питают и защищают почву от болезней
Общество
Рассыпьте по снегу в марте — и клумбы взорвутся цветами: добавки, которые питают и защищают почву от болезней
Рассыпьте это по снегу в марте — проволочник и медведка уйдут с участка навсегда
Общество
Рассыпьте это по снегу в марте — проволочник и медведка уйдут с участка навсегда
Дарья Иванова
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

