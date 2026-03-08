Зимняя Олимпиада — 2026
Выживут под окнами и будут цвести все лето: цветы для городских клумб — неприхотливые и выносливые

Фото: D-NEWS.ru
Для городских клумб под окнами, где почва часто оставляет желать лучшего, а воздух загазован, лучше всего подходят неприхотливые и выносливые растения.

Идеальный выбор — бархатцы, которые не только украшают клумбу яркими оранжевыми и желтыми шапками все лето, но и выделяют фитонциды, очищающие воздух и отпугивающие вредителей. Они засухоустойчивы, цветут до заморозков и не требуют сложного ухода. Настурция — еще один чемпион городского озеленения: ее яркие огненные цветы и сочная зелень создают праздничное настроение, а растет она на любых почвах.

Космея с ее ажурной листвой и трогательными ромашками прекрасно переносит загазованность и цветет все лето, создавая легкий, воздушный образ. А для тенистых участков под окнами подойдет хоста, которая радует красотой листвы и не требует особого ухода. Эти растения станут идеальными жителями городских клумб — они выживут под окнами и будут цвести все лето.

Ранее был назван многолетник, который цветет белыми жемчужинами и не боится морозов и засушливого лета.

Проверено редакцией
