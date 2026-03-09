Зимняя Олимпиада — 2026
5 средств — и петуния попрет цвести шапками: проверенные подкормки для пышных кустов

Петуния может цвести все лето густыми шапками, но только если у растения сильная корневая система и хватает питания. Многие садоводы замечают: стоит дать правильные подкормки — и кусты быстро наращивают зеленую массу, а затем буквально усыпаются бутонами.

Сроки тоже важны. Обычно петунию сеют на рассаду до 20 марта, через две-три недели после всходов пикируют, а в мае — начале июня пересаживают в кашпо или открытый грунт. После пересадки растениям особенно нужна поддержка.

Вот несколько средств, которые часто используют садоводы.

1. «Рутопия» (RooTopiA). Это стимулятор корнеобразования с аминокислотами, витаминами и микроэлементами. Он помогает рассаде быстрее нарастить мощную корневую систему и легче переносить пересадку. Обычно используют 1–2 мл на 10 л воды при поливе. Похожие препараты: «Корневин», «Радифарм», «Этамон».

2. Калийные удобрения для цветения. Когда кусты начинают набирать бутоны, им нужен калий. Он отвечает за обильное и длительное цветение. Хорошо подходят такие удобрения, как «Плантафол 10-54-10», «Фертика Люкс», «Агрикола для цветущих растений». Их обычно дают раз в 10–14 дней.

3. Магниевая подкормка. Если листья светлеют или куст растет медленно, помогает магний. Он усиливает фотосинтез и делает окраску листьев насыщенной. Для этого часто используют сульфат магния, а также комплексные удобрения «Кемира Универсал» или «Кристалон».

4. Биостимуляторы роста. Они помогают растениям быстрее восстановиться после стресса и активно расти. Популярные варианты — «Эпин-Экстра», «Циркон», «HB-101».

5. Классическая подкормка золой. Древесная зола содержит калий и микроэлементы, которые стимулируют образование бутонов. Стакан золы заливают 10 л воды, настаивают сутки и поливают растения.

Если чередовать такие подкормки и регулярно удалять увядшие цветки, петуния начинает активно куститься и цветет густыми яркими шапками почти до самой осени.

цветы
сады
клумбы
удобрения
Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
