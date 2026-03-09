Зимняя Олимпиада — 2026
Никаких сорняков и захвата территории! Три цветка, которые растут компактным кустиком и не расползаются

Хотите создать красивые, аккуратные акцентные клумбы в саду, но не мучиться с цветами? Рассказываем, какие три цветка не расползается по всему саду и не требует постоянного контроля. Никаких сорняков и захвата территории!

Обратите внимание на герань садовую (герань крупнокорневищную или герань кембриджскую) — это идеальное растение для создания стабильных, долговечных куртин. Она образует плотные, низкие (20-30 см) кустики с красивой резной листвой, которая осенью приобретает красноватые оттенки, и цветет нежными розовыми, фиолетовыми или белыми цветками. Герань не агрессивна, растет медленно и не вытесняет соседей.

Другой прекрасный вариант — манжетка мягкая с ее изумрудной листвой и нежными желтовато-зелеными соцветиями, которая образует идеальные полусферические кустики. А для любителей ярких красок подойдет гвоздика-травянка, которая цветет розовыми или малиновыми огоньками, оставаясь компактной. Эти три цветка растут компактным кустиком и не расползаются по даче.

Ранее был назван цветок для клумб, подвесных кашпо и балконных ящиков: не боится ливня, ветра, цветет водопадом.

Проверено редакцией
