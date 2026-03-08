Зимняя Олимпиада — 2026
Не поражается тлей и паутинным клещом: цветет махровыми бутонами с божественным ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Это растение-аристократ радует садоводов роскошными махровыми бутонами нежнейших оттенков с божественным ароматом, при этом его листья и бутоны никогда не поражаются тлей, паутинным клещом или другими насекомыми.

Среди многолетников, которые не только пышно цветут, но и абсолютно не интересуют вредителей, особое место занимает пион. Пионы содержат в своих тканях вещества, которые делают их несъедобными для большинства вредителей, а их плотные бутоны устойчивы к грибковым заболеваниям. Куст пиона может расти на одном месте десятилетиями, ежегодно увеличивая количество цветов.

Другой неприступный красавец — лаванда, чей эфирный аромат не переносят многие насекомые, включая тлю и муравьев, а ее фиолетовые свечи украшают сад все лето. Эти растения доказывают, что красота может быть не только роскошной, но и абсолютно беспроблемной.

Ранее был назван чудо-цветок для дачи: с каждым днем куст становится пышнее, а бутоны крупнее.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
