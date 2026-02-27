Чудо-цветок для дачи: с каждым днем куст становится пышнее, а бутоны крупнее

Хотите наблюдать, как ваш сад с каждым днем становится все роскошнее и ярче? Посадите георгины — цветы-трансформеры, которые ежедневно наращивают пышность и величину своих соцветий.

Эти чудо-цветы удивляют тем, что их кусты с начала июля и до самых заморозков выдают новые и новые бутоны, причем каждый распустившийся цветок с течением дней становится только объемнее и эффектнее благодаря ярусному строению лепестков. Георгины поражают разнообразием форм и оттенков: от нежных шаровидных до игольчатых и кактусовидных сортов всех цветов радуги.

При этом они довольно неприхотливы — достаточно выбрать солнечное место, обеспечить опору для высокорослых сортов и поливать в засуху. С каждым днем куст георгин становится пышнее, а бутоны крупнее. Это идеальный выбор для тех, кто хочет видеть, как сад день ото дня становится все краше без особых усилий.

