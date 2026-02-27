Черные бутоны, которые завораживают и притягивают взгляды: распустятся уже в апреле

Хотите добавить в свой сад нотку мистики и эксклюзивности? Посадите тюльпан «Ночной король» (Queen of Night). Его черные бутоны завораживают и притягивают взгляды.

Этот сорт распускается цветами настолько темного, насыщенно-бордового оттенка, что при определенном освещении они кажутся практически черными. Это невероятное зрелище: стройные бокалы высотой до 7 см с легким восковым налетом, которые выглядят как бархатные угольки среди весенней зелени.

В зависимости от освещения их окрас переливается от глубокого пурпурного до антрацитового, создавая драматичный контраст с яркими красками сада. Эти тюльпаны распустятся уже в конце апреля, достигают высоты 50-70 см и великолепно смотрятся как в монохромных композициях, так и в сочетании с белыми, розовыми или желтыми сортами, подчеркивая их яркость.

