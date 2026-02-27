Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:31

Черные бутоны, которые завораживают и притягивают взгляды: распустятся уже в апреле

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите добавить в свой сад нотку мистики и эксклюзивности? Посадите тюльпан «Ночной король» (Queen of Night). Его черные бутоны завораживают и притягивают взгляды.

Этот сорт распускается цветами настолько темного, насыщенно-бордового оттенка, что при определенном освещении они кажутся практически черными. Это невероятное зрелище: стройные бокалы высотой до 7 см с легким восковым налетом, которые выглядят как бархатные угольки среди весенней зелени.

В зависимости от освещения их окрас переливается от глубокого пурпурного до антрацитового, создавая драматичный контраст с яркими красками сада. Эти тюльпаны распустятся уже в конце апреля, достигают высоты 50-70 см и великолепно смотрятся как в монохромных композициях, так и в сочетании с белыми, розовыми или желтыми сортами, подчеркивая их яркость.

Ранее был назван многолетник, который цветет без полива.

Проверено редакцией
Читайте также
Тюльпаны осенью: секреты посадки для пышного цветения весной
Общество
Тюльпаны осенью: секреты посадки для пышного цветения весной
Идеальная температура для посадки тюльпанов: весной будет буйство красок
Общество
Идеальная температура для посадки тюльпанов: весной будет буйство красок
Устаревшие лилии больше не сажаю: эти пирамиды-красотки — в самое сердце. Неприхотливый многолетник
Общество
Устаревшие лилии больше не сажаю: эти пирамиды-красотки — в самое сердце. Неприхотливый многолетник
Флоксы больше не сажаю — этот чудо-многолетник затмил их своей неприхотливостью и пышным цветением всё лето
Общество
Флоксы больше не сажаю — этот чудо-многолетник затмил их своей неприхотливостью и пышным цветением всё лето
Никаких леек и шлангов: этот цветок выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц
Общество
Никаких леек и шлангов: этот цветок выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц
тюльпаны
цветы
клумбы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, отзывы, критика
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
В погоне за Гретцки и Хоу: какие рекорды НХЛ еще не побил Овечкин
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.