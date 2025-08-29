День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:45

Идеальная температура для посадки тюльпанов: весной будет буйство красок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для пышного цветения тюльпанов и нарциссов важно соблюдать правильные сроки и температуру посадки. Сажайте в эти сроки, и весной будет буйство красок!

Идеальная температура для посадки луковиц — когда почва остынет до +8–10 °C на глубине 15 см, обычно это конец сентября — середина октября в средней полосе России. Тюльпаны сажают при устойчивой температуре воздуха +5–7 °C, заглубляя луковицы на 10–15 см (3 высоты луковицы), а нарциссы — при +8–10 °C на глубину 12–15 см. Важно успеть за 3–4 недели до первых заморозков, чтобы луковицы укоренились, но не проросли.

В южных регионах сроки сдвигаются на октябрь — ноябрь, в северных — на начало сентября. Если посадить слишком рано (при температуре выше +15 °C), луковицы могут прорасти и погибнуть зимой; если опоздать (при 0…+2 °C) — не успеют укорениться. Проверяйте прогноз: оптимально, если после посадки 2 недели продержится прохладная, но не морозная погода.

Такой подход гарантирует дружные всходы весной и крупные цветы! Для дополнительной защиты замульчируйте посадки торфом или листвой слоем 5–7 см — это особенно важно в малоснежные зимы.

Ранее стало известно, чем полить помидоры, чтобы зрели до заморозков.

Дарья Иванова
Д. Иванова
