09 января 2026 в 22:48

Забудьте про капризные розы: посадите это растение — выживет в жару и ливни, а цвести будет годами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищите идеальное многолетнее растение, которое будет радовать цветением независимо от капризов погоды, обратите внимание на лилейник. Посадите это растение — оно выживет в жару и ливни, а цвести будет годами.

Этот удивительно жизнестойкий цветок — настоящий чемпион по выживанию. Его мощная корневая система позволяет стойко переносить как летнюю засуху и жару, так и холодное дождливое лето. Он не требует сложного ухода, хорошо разрастается и может годами расти на одном месте без пересадки.

Современные сорта поражают разнообразием окрасок и продолжительным цветением. Забудьте про капризные розы! Посадив лилейник весной, вы на долгие годы обеспечите своему саду гарантированное яркое украшение, которое будет цвести даже в самое неудачное лето.

Ранее был назван многолетник, который не доставит хлопот на даче: засухоустойчив, не требует подвязки и не болеет.

