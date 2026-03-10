Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Цветут в первый же сезон и с каждым годом становятся все пышнее: посадил — и сразу любуешься

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о цветущем саде, который с каждым годом становится только роскошнее и пышнее, обратите внимание на эти три многолетника. Они цветут в первый же сезон. Посадил — и сразу любуешься!

Посадите пион — короля сада, который зацветает уже на первый год после посадки, а затем десятилетиями наращивает мощь, превращаясь в огромный куст, усыпанный сотнями ароматных цветов. Его крупные махровые и полумахровые соцветия самых разнообразных оттенков — от белоснежных до насыщенно-бордовых — с каждым сезоном становятся все обильнее. Пион абсолютно неприхотлив, зимует без укрытия и практически не болеет.

Другой великолепный многолетник — лилейник, который зацветает в год посадки и ежедневно выпускает новые бутоны, формируя пышный куст. А гортензия метельчатая с каждым годом наращивает шапки соцветий, достигая поистине гигантских размеров. Эти растения подарят вам радость наблюдать, как с годами ваш сад становится все пышнее и красивее.

Ранее был назван цветок для тени: посейте семена весной — зацветет уже в июле.

