10 марта 2026 в 21:30

Одно средство от кротов и мышей: защитит розы, лилии и плодовые деревья от вредителей на даче

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Огородники, возьмите на заметку — всего одно средство поможет легко избавиться от кротов и мышей, тли и проволочника на участке, защитив ваши розы, лилии и плодовые деревья от вредителей на даче.

Оказывается, запах березового дегтя, абсолютно безвредный для растений и человека, не переносят кроты и мыши, покидая насиженные места уже через несколько дней.

Достаточно взять обычные деревянные палочки (например, от суши или просто колышки), обильно смочить их концы в аптечном дегте и воткнуть рядом с лилиями, розами и плодовыми деревьями на глубину 10–15 см.

Для защиты от грызунов эффективно разложить пропитанные дегтем деревянные брусочки или опилки по норам, в теплицах и под кустами. Аромат сохраняется долго, особенно если периодически обновлять пропитку.

Еще один способ — смочить дегтем ватные диски или ветошь и разложить их в приствольных кругах. Этот метод абсолютно безопасен для домашних животных и детей, в отличие от ядовитых приманок. Деготь также отлично отпугивает муравьев, тлю и проволочника, становясь универсальным природным защитником вашего сада.

Ранее был назван цветок для холодного и дождливого лета: цветет даже при температуре +5–10 °C.

Проверено редакцией
кроты
дачи
вредители
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
