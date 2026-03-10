Календарь работ в саду на март — что важно сделать сразу после схода снега

Весна только начинается, и именно сейчас закладывается основа будущего урожая. После зимы растениям нужна помощь, а участок требует аккуратной подготовки к новому сезону. Несколько простых работ в марте помогут сохранить здоровье деревьев, кустарников и подготовить огород к посадкам.

Проверьте, не оголились ли корни деревьев и кустарников после таяния снега. Если это произошло, аккуратно присыпьте их землей, чтобы защитить от пересыхания. Не убирайте сразу органическую мульчу — опавшие листья, хвою или компост. Такой слой помогает почве удерживать влагу и защищает землю от пересыхания. Не спешите рыхлить почву. Дождитесь, пока она немного подсохнет и прогреется — так вы не повредите корневую систему растений. Осмотрите плодовые деревья и удалите подмерзшие или поврежденные ветви. Это поможет растениям быстрее восстановиться после зимы. Обновите побелку стволов и основных ветвей. Она защитит кору деревьев от весенних солнечных ожогов. Чтобы ускорить таяние снега на грядках, посыпьте поверхность золой, торфом или другим темным материалом — он быстрее нагревается на солнце. На участках с тяжелой почвой или в низинах сделайте небольшие дренажные канавки, чтобы отвести лишнюю воду. После схода снега замульчируйте грядки — это поможет сохранить влагу в почве. Старайтесь реже рыхлить землю ранней весной, чтобы не ускорять испарение влаги. Не ходите по участку, пока земля полностью не просохнет — так вы сохраните структуру почвы и не уплотните грунт.

