10 марта 2026 в 16:48

Календарь работ в саду на март — что важно сделать сразу после схода снега

Весна только начинается, и именно сейчас закладывается основа будущего урожая. После зимы растениям нужна помощь, а участок требует аккуратной подготовки к новому сезону. Несколько простых работ в марте помогут сохранить здоровье деревьев, кустарников и подготовить огород к посадкам.

  1. Проверьте, не оголились ли корни деревьев и кустарников после таяния снега. Если это произошло, аккуратно присыпьте их землей, чтобы защитить от пересыхания.
  2. Не убирайте сразу органическую мульчу — опавшие листья, хвою или компост. Такой слой помогает почве удерживать влагу и защищает землю от пересыхания.
  3. Не спешите рыхлить почву. Дождитесь, пока она немного подсохнет и прогреется — так вы не повредите корневую систему растений.
  4. Осмотрите плодовые деревья и удалите подмерзшие или поврежденные ветви. Это поможет растениям быстрее восстановиться после зимы.
  5. Обновите побелку стволов и основных ветвей. Она защитит кору деревьев от весенних солнечных ожогов.
  6. Чтобы ускорить таяние снега на грядках, посыпьте поверхность золой, торфом или другим темным материалом — он быстрее нагревается на солнце.
  7. На участках с тяжелой почвой или в низинах сделайте небольшие дренажные канавки, чтобы отвести лишнюю воду.
  8. После схода снега замульчируйте грядки — это поможет сохранить влагу в почве.
  9. Старайтесь реже рыхлить землю ранней весной, чтобы не ускорять испарение влаги.
  10. Не ходите по участку, пока земля полностью не просохнет — так вы сохраните структуру почвы и не уплотните грунт.

Ранее мы рассказывали как сделать «грядку здоровья». 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат.

