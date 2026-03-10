Календарь работ в саду на март — что важно сделать сразу после схода снега

Весна только начинается, и именно сейчас закладывается основа будущего урожая. После зимы растениям нужна помощь, а участок требует аккуратной подготовки к новому сезону. Несколько простых работ в марте помогут сохранить здоровье деревьев, кустарников и подготовить огород к посадкам.
- Проверьте, не оголились ли корни деревьев и кустарников после таяния снега. Если это произошло, аккуратно присыпьте их землей, чтобы защитить от пересыхания.
- Не убирайте сразу органическую мульчу — опавшие листья, хвою или компост. Такой слой помогает почве удерживать влагу и защищает землю от пересыхания.
- Не спешите рыхлить почву. Дождитесь, пока она немного подсохнет и прогреется — так вы не повредите корневую систему растений.
- Осмотрите плодовые деревья и удалите подмерзшие или поврежденные ветви. Это поможет растениям быстрее восстановиться после зимы.
- Обновите побелку стволов и основных ветвей. Она защитит кору деревьев от весенних солнечных ожогов.
- Чтобы ускорить таяние снега на грядках, посыпьте поверхность золой, торфом или другим темным материалом — он быстрее нагревается на солнце.
- На участках с тяжелой почвой или в низинах сделайте небольшие дренажные канавки, чтобы отвести лишнюю воду.
- После схода снега замульчируйте грядки — это поможет сохранить влагу в почве.
- Старайтесь реже рыхлить землю ранней весной, чтобы не ускорять испарение влаги.
- Не ходите по участку, пока земля полностью не просохнет — так вы сохраните структуру почвы и не уплотните грунт.
