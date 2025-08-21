Эти растения — магнит для кротов! Не оставляйте на грядках на зиму

Эти растения — магнит для кротов! Не оставляйте на грядках на зиму

Некоторые растения привлекают кротов на участок, становясь для них источником пищи и местом зимовки. Заманить их на ваш участок могут оставленные на зиму в грядках овощи и цветы.

Особенно опасны корнеплоды с сочными клубнями — топинамбур, батат и картофель. Не оставляйте их на грядках на зиму, они приманивают кротов запахом и сладковатым вкусом.

Луковичные цветы (тюльпаны, лилии, гладиолусы) также привлекают этих вредителей — кроты повреждают луковицы, принимая их за дождевых червей. Многолетники с мясистыми корнями (хрен, ревень, георгины) становятся зимним убежищем для кротовых семей. Помните, эти растения — магнит для кротов.

Чтобы избежать нашествия кротов, тщательно убирайте все корнеплоды и луковицы, перекапывайте грядки осенью, а по периметру участка вкапывайте специальные сетки или шифер на глубину 50–60 см — это создаст непреодолимый барьер для вредителей.

Ранее был назван многолетник, который вытесняет сорняки, отпугивает вредителей и улучшает почву.