Солнечное растение: многолетник, который превратит проблемную тень в главное украшение

Засадите тенистые уголки сада бузульником зубчатым. Этот многолетник превратит проблемную тень в главное украшение.

Бузульник поражает не только красотой, но и монументальностью. Крупные округлые листья, похожие на лопухи, создают великолепный фон, а с середины лета над этой пышной зеленью взмывают мощные цветоносы высотой до полутора метров, увенчанные ярко-желтыми, ажурными соцветиями-корзинками, собранными в кисти. Невероятно красивое солнечное растение для тени.

Бузульник обожает влажную, богатую почву и рассеянную тень, где чувствует себя прекрасно и не требует сложного ухода. Его цветение длится несколько недель, привлекая в сад бабочек, а осенью листья часто окрашиваются в эффектные багряные тона.

Ранее был назван многолетник для занятых дачников: цветет все лето, даже если вы редко приезжаете на дачу.