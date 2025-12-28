Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 23:00

Солнечное растение: многолетник, который превратит проблемную тень в главное украшение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Засадите тенистые уголки сада бузульником зубчатым. Этот многолетник превратит проблемную тень в главное украшение.

Бузульник поражает не только красотой, но и монументальностью. Крупные округлые листья, похожие на лопухи, создают великолепный фон, а с середины лета над этой пышной зеленью взмывают мощные цветоносы высотой до полутора метров, увенчанные ярко-желтыми, ажурными соцветиями-корзинками, собранными в кисти. Невероятно красивое солнечное растение для тени.

Бузульник обожает влажную, богатую почву и рассеянную тень, где чувствует себя прекрасно и не требует сложного ухода. Его цветение длится несколько недель, привлекая в сад бабочек, а осенью листья часто окрашиваются в эффектные багряные тона.

Ранее был назван многолетник для занятых дачников: цветет все лето, даже если вы редко приезжаете на дачу.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы рассказали о взрывах над городами Кубани
Блогер Милохин кардинально сменил сферу деятельности
Зеленский допустил обсуждение с Трампом территориального вопроса
Дополнительные ограничения введены в одном из южных аэропортов России
Зеленский отказался от строгого дресс-кода для встречи с Трампом
Около виллы Брижит Бардо образовался стихийный мемориал
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 декабря 2025 года
«У меня нет дедлайнов»: Трамп заявил о сроках принятия решения по Украине
Трамп высказался о судьбе российских активов в Европе
Трамп после встречи с Зеленским сделает важный звонок
Появились первые кадры встречи Трампа и Зеленского
Трамп раскрыл роль Европы в поддержании мира на Украине
Трамп назвал примерные сроки окончания конфликта на Украине
Трамп: и Путин, и Зеленский хотят мира
Умер экс-гендиректор IBM
Стало известно о массовом убийстве в Суринаме
Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования
Федеральную трассу в российском регионе закрыли из-за плохой погоды
«Паника»: Дмитриев описал реакцию сторонников конфликта на Украине
Трамп заговорил о «впечатляющих перспективах» после окончания конфликта
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.