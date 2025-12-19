Новый год-2026
Многолетник для занятых дачников: цветет все лето, даже если вы редко приезжаете на дачу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы ваша дача все лето утопала в цветах при минимальном уходе, посадите лилейник, или красоднев. Это идеальный многолетник, который по праву называют цветком для занятых дачников.

Его изящные, похожие на лилии цветы самых разных оттенков — от пастельных до почти черных — раскрываются волнами с начала лета и до осени. Каждый цветок живет всего один день, но на одном цветоносе их десятки, поэтому куст постоянно усыпан бутонами. Главное достоинство лилейника — феноменальная неприхотливость. Он зимостоек, засухоустойчив, растет на любой почве, кроме заболоченной, и практически не болеет.

Посадив его на солнечном месте один раз, вы на долгие годы обеспечите себе стабильно декоративный уголок сада, не требующий ежегодной посадки, частого полива или сложных подкормок. Это беспроигрышный выбор для «вечного» и красивого цветника. Будет цвести все лето, даже если вы редко приезжаете на дачу.

Ранее был назван многолетник, который завалит клумбу цветами уже в мае.

