19 декабря 2025 в 04:09

Трамп подписал проект об оборонном бюджете США

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год в размере свыше $900 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, сообщила пресс-служба Белого дома. Законопроект предусматривает выделение на военные нужды более $900 млрд.

Документ большинством голосов был поддержан в конгрессе страны. На оружие для Украины в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) направят $400 млн (32 млрд рублей). Ожидается, что такая же сумма будет выделена и в 2027 году.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что выделенные Соединенными Штатами средства для Украины являются каплей в море. По его словам, эта сумма не окажет существенного влияния на ситуацию, а общий оборонный бюджет США демонстрирует стратегический разворот от Европы к Азии. Также он отметил, что выделенные средства, вполне возможно, вообще не смогут быть потрачены.

Ранее сообщалось, что утвержденный нижней палатой Конгресса США проект бюджета Пентагона в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и сената. За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112.

