«Несчастные $400 млн»: политолог о выделенном для Украины бюджете США

Выделенные Соединенными Штатами средства в размере $400 млн (32 млрд рублей) для Украины являются каплей в море, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, эта сумма не окажет существенного влияния на ситуацию, а общий оборонный бюджет США демонстрирует стратегический разворот от Европы к Азии.

Администрация Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) согласовала очень большой проект военного бюджета на $900 млрд, и там основные моменты касаются не Украины, а сокращения участия в делах Европы. Американцы будут свои ресурсы перенаправлять на другие направления, в первую очередь, конечно, в Азию. При этом $400 млн все-таки отправятся на Украину. Нужно понимать, что это, конечно, капля в море, и ни на что существенно эти деньги не повлияют, — пояснил Дудаков.

Также он отметил, что выделенные средства, вполне возможно, вообще не смогут быть потрачены. Он подчеркнул, что данная строка военного бюджета в $400 млн носит негативный характер для лоббистов, поддерживающих конфликт на Украине.

Учитывая, что у Трампа и так на руках имеются примерно до $5 млрд неосвоенных еще со времен Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru) траншей, которые он пока что не использует на украинском направлении, то эти $400 млн он вполне может ни на что не потратить. Что же касается в целом этого военного бюджета, то он, конечно, носит очень негативный характер и для европейской партии войны и для украинских лоббистов. Поэтому тут негативные стороны очень сильно перевешивают эти несчастные $400 млн, которые все-таки Украина, может быть, получит, — резюмировал Дудаков.

Ранее стало известно, что 19 декабря Трамп подпишет проект оборонного бюджета США с $400 млн для Украины. Церемония пройдет в Овальном кабинете. Согласно графику работы, до этого глава Белого дома примет участие в мероприятиях по случаю католического Рождества.