Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:14

«Несчастные $400 млн»: политолог о выделенном для Украины бюджете США

Американист Дудаков назвал каплей в море выделение США для Украины $400 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Выделенные Соединенными Штатами средства в размере $400 млн (32 млрд рублей) для Украины являются каплей в море, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, эта сумма не окажет существенного влияния на ситуацию, а общий оборонный бюджет США демонстрирует стратегический разворот от Европы к Азии.

Администрация Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) согласовала очень большой проект военного бюджета на $900 млрд, и там основные моменты касаются не Украины, а сокращения участия в делах Европы. Американцы будут свои ресурсы перенаправлять на другие направления, в первую очередь, конечно, в Азию. При этом $400 млн все-таки отправятся на Украину. Нужно понимать, что это, конечно, капля в море, и ни на что существенно эти деньги не повлияют, — пояснил Дудаков.

Также он отметил, что выделенные средства, вполне возможно, вообще не смогут быть потрачены. Он подчеркнул, что данная строка военного бюджета в $400 млн носит негативный характер для лоббистов, поддерживающих конфликт на Украине.

Учитывая, что у Трампа и так на руках имеются примерно до $5 млрд неосвоенных еще со времен Джо Байдена (экс-президент США. — NEWS.ru) траншей, которые он пока что не использует на украинском направлении, то эти $400 млн он вполне может ни на что не потратить. Что же касается в целом этого военного бюджета, то он, конечно, носит очень негативный характер и для европейской партии войны и для украинских лоббистов. Поэтому тут негативные стороны очень сильно перевешивают эти несчастные $400 млн, которые все-таки Украина, может быть, получит, — резюмировал Дудаков.

Ранее стало известно, что 19 декабря Трамп подпишет проект оборонного бюджета США с $400 млн для Украины. Церемония пройдет в Овальном кабинете. Согласно графику работы, до этого глава Белого дома примет участие в мероприятиях по случаю католического Рождества.

США
Украина
Дональд Трамп
бюджеты
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.