Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 21:16

Пентагон сообщил о дальнейшей судьбе Мадуро и его жены

Пентагон: Мадуро и его супруга сами сдались американским военным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Фото: Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн официально объявил журналистам, что операция по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены прошла успешно. Они были взяты под стражу американским Минюстом при содействии военных.

Мадуро и его жена, которым были предъявлены обвинения, сдались и были взяты под стражу <…> при содействии наших невероятных американских военных, заявил Кейн.

Ранее стало известно, что американские военные в ходе операции в Венесуэле атаковали системы противовоздушной обороны страны. Как уточнил Кейн, эти действия были предприняты для обеспечения безопасной доставки Сил специального назначения в Каракас и захвата венесуэльского лидера.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в резиденции Мар-а-Лаго охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как исключительно эффективную и впечатляющую демонстрацию американской военной силы. По его словам, удар по Каракасу стал одним из самых ярких проявлений мощи Соединенных Штатов за всю их историю.

США
Венесуэла
Пентагон
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: взрывы гремят над южной и центральной частями Орла
Выросло число пострадавших при ДТП в Тульской области
«Варварская акция»: в Гондурасе осудили похищение США Мадуро
Россия и Белоруссия выступили с единой позицией по Венесуэле
В России зафиксирован сбой в работе одной из популярнейших платформ
Небо над Ярославлем и Иваново закрыли для самолетов
Скончалась известная ростовская предпринимательница
«Уладим»: Трамп оценил возможную реакцию России на операцию в Венесуэле
Акции протеста ожидаются в США на фоне военных действий в Венесуэле
Главы МИД России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле
Появились детали гибели актера Хорошева
«Мы добиваемся»: Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине
Как на самом деле похитили Мадуро? Подробности от Трампа, спецназ «Дельта»
Пентагон сообщил о дальнейшей судьбе Мадуро и его жены
На Западе раскритиковали двойные стандарты СМИ из-за Венесуэлы
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
«Крайне успешная»: Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось взять Мадуро
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.