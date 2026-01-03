Пентагон сообщил о дальнейшей судьбе Мадуро и его жены

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн официально объявил журналистам, что операция по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены прошла успешно. Они были взяты под стражу американским Минюстом при содействии военных.

Мадуро и его жена, которым были предъявлены обвинения, сдались и были взяты под стражу <…> при содействии наших невероятных американских военных, — заявил Кейн.

Ранее стало известно, что американские военные в ходе операции в Венесуэле атаковали системы противовоздушной обороны страны. Как уточнил Кейн, эти действия были предприняты для обеспечения безопасной доставки Сил специального назначения в Каракас и захвата венесуэльского лидера.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в резиденции Мар-а-Лаго охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как исключительно эффективную и впечатляющую демонстрацию американской военной силы. По его словам, удар по Каракасу стал одним из самых ярких проявлений мощи Соединенных Штатов за всю их историю.