Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:50

Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро

Генерал Кейн: ВС США уничтожили ПВО Венесуэлы для похищения Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Американские военные в ходе операции в Венесуэле атаковали системы противовоздушной обороны страны, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции главы государства Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Эти действия были предприняты для обеспечения безопасной доставки сил специального назначения в Каракас и захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Когда отряд начал приближаться к Каракасу, объединенные воздушные силы приступили к ликвидации и выводу из строя систем ПВО Венесуэлы, используя оружие, чтобы обеспечить безопасный пролет вертолетов [со спецназом] в район назначения, — сказал генерал.

Ранее Трамп в ходе брифинга в резиденции Мар-а-Лаго охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как исключительно эффективную и впечатляющую демонстрацию американской военной силы. По его словам, удар по Каракасу стал одним из самых ярких проявлений мощи Соединенных Штатов за всю их историю.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Вашингтон подготовил более мощный вариант силового сценария в Венесуэле, но не считает его теперь необходимым. По его словам, ВС Соединенных Штатов готовились ко второй волне нападения на государство.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
ПВО
Каракас
спецназ
