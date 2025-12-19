Россиянам пригрозили штрафами за опасный запуск фейерверков Адвокат Иванов: россияне могут получить штраф до 50 тыс. рублей за фейерверки

В преддверии новогодних торжеств россиянам нужно помнить о серьезной административной ответственности за несоблюдение правил использования пиротехники, заявил в беседе с ТАСС адвокат Народного фронта Юрий Иванов. По его словам, запуск салютов и фейерверков с нарушениями может обернуться штрафами, размер которых напрямую зависит от тяжести последствий.

Размер санкций варьируется: за сам факт несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Однако если нарушения привели к пожару или причинению легкого вреда здоровью людей, сумма возрастает до 40–50 тыс. рублей.

За нарушение использования пиротехники предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в размере от 5 до 15 тыс. рублей за факт использования фейерверков с нарушениями. Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей, — заявил эксперт.

Юрист также призвал граждан строго соблюдать базовые меры предосторожности: запускать фейерверки могут только лица, достигшие 16-летнего возраста. В радиусе 30 метров от места запуска не должно быть зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, необходимо обязательно предупреждать окружающих о предстоящем запуске.

Ранее общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь указал, что проживающим в многоквартирном доме может грозить штраф за употребление спиртного на общем балконе. По его информации, размер денежного взыскания может составить до 1,5 тыс. рублей.