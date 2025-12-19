Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 04:34

Россиянам пригрозили штрафами за опасный запуск фейерверков

Адвокат Иванов: россияне могут получить штраф до 50 тыс. рублей за фейерверки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В преддверии новогодних торжеств россиянам нужно помнить о серьезной административной ответственности за несоблюдение правил использования пиротехники, заявил в беседе с ТАСС адвокат Народного фронта Юрий Иванов. По его словам, запуск салютов и фейерверков с нарушениями может обернуться штрафами, размер которых напрямую зависит от тяжести последствий.

Размер санкций варьируется: за сам факт несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Однако если нарушения привели к пожару или причинению легкого вреда здоровью людей, сумма возрастает до 40–50 тыс. рублей.

За нарушение использования пиротехники предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в размере от 5 до 15 тыс. рублей за факт использования фейерверков с нарушениями. Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей, — заявил эксперт.

Юрист также призвал граждан строго соблюдать базовые меры предосторожности: запускать фейерверки могут только лица, достигшие 16-летнего возраста. В радиусе 30 метров от места запуска не должно быть зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, необходимо обязательно предупреждать окружающих о предстоящем запуске.

Ранее общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь указал, что проживающим в многоквартирном доме может грозить штраф за употребление спиртного на общем балконе. По его информации, размер денежного взыскания может составить до 1,5 тыс. рублей.

штрафы
фейерверки
предупреждения
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему при отправке резюме важно писать сопроводительное письмо
Психолог объяснила, как пережить смерть близкого человека
Житель Камчатки получил наказание за призывы в интернете
К чему снится менструальная кровь: раскрываем тайны женских снов
Стало известно, к каким последствиям приводит недостаток утреннего света
SHOT: громкие взрывы раздались в российском городе
Стало известно об изменении названий ряда профессий в России
Россиянам пригрозили штрафами за опасный запуск фейерверков
Сразу четыре российских аэропорта прекратили работу
Названа менее травмоопасная альтернатива становой тяге
Трамп подписал проект об оборонном бюджете США
Лучше в тюрьму, чем в могилу: как Украину превращают в страну уголовников
Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды
«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом
Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года
Стало известно, у кого вырастут пенсии с 1 января
Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс
Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.