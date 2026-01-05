Воздушная тревога гремит на территории Украины

В нескольких регионах Украины вечером 4 января и в ночь на 5 января была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал был подан в шести областях.

Тревога последовательно объявлялась в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях. Сигналы поступали с 21:18 до 23:44 по московскому времени.

Последовательное объявление тревоги в разных, в том числе прифронтовых, областях может свидетельствовать о масштабной воздушной угрозе или серии авиаударов. Информация о возможных взрывах или применении средств ПВО на местах уточняется.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны России за три часа вечером 4 января перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат. Пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что ударные дроны самолетного типа сбивались над территориями восьми регионов Центральной России. Наибольшее количество целей — 14 БПЛА — уничтожено в небе над Курской областью.

До этого стало известно, что российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Бойцы проявляют активность на Добропольском направлении.