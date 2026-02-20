Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 06:20

Стало известно, могут ли пересадить печень пациенту с циррозом

Врач Умрик: пациенту с циррозом могут пересадить печень при отказе от спиртного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пациенту с циррозом печени, страдающему алкогольной зависимостью, может быть проведена трансплантация органа при условии полного отказа от спиртного на полгода, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением Центра Шумакова Дарья Умрик. При этом, по ее словам, заболевание может развиться и без пагубной привычки.

Важно понимать, что цирроз печени, который может являться показанием к трансплантации, возникает не только у людей с алкогольным анамнезом. Его диагностируют и у людей без каких-либо вредных привычек, и даже у маленьких детей. Если все-таки к циррозу печени привело употребление спиртного, то пересадка тоже возможна, но только при условии абсолютного отказа от алкоголя не менее чем на полгода. Алкогольная болезнь — это зависимость, и люди зачастую не могут самостоятельно отказаться от вредной привычки, в связи с этим очень важно получать регулярную помощь психиатров и психологов, — поделилась Умрик.

Она подчеркнула, что перед включением в лист ожидания на трансплантацию органа врачи тщательно изучают медицинскую историю пациента и его комплаентность. По словам врача, от этого зависит, сможет ли человек следовать всем рекомендациям после операции. Умрик пояснила, что пациенты с серьезными психическими расстройствами и те, кто злоупотребляет алкоголем, считаются некомплаентными.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что употребление жирной пищи ускоряет развитие цирроза печени у людей, которые часто пьют алкоголь. По ее словам, это сочетание усиливает негативное влияние спиртного на орган.

