19 февраля 2026 в 05:20

Врач рассказала, какая еда может ускорить развитие цирроза печени

Врач Сластен: жирная пища ускорит развитие цирроза печени у алкоголиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление жирной пищи способствует более быстрому развитию цирроза печени у людей, злоупотребляющих алкоголем, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен. По ее словам, такое сочетание усиливает воздействие спиртных напитков на орган.

Если говорить о спиртном, то принципиальное значение имеет не вид, а количество этанола. Крепкие напитки позволяют быстрее достичь токсических доз из-за высокой концентрации алкоголя. Тем не менее при регулярном употреблении больших объемов пива или вина риск также остается высоким. Печень реагирует на суммарную нагрузку, а не на статус напитка. А если к алкоголю добавляются лекарства, жирная пища, вирусные инфекции, то нагрузка на орган резко возрастает. Иными словами, алкоголь работает в связке с другими факторами, — предупредила Сластен.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров посоветовал не поддаваться на настойчивые предложения выпить на застолье. По его словам, такие призывы часто исходят от людей с зависимостью, которые не могут наслаждаться праздником без алкоголя.

алкоголь
здоровье
питание
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
