«Уловки зависимых»: нарколог дал советы, как реагировать на призывы выпить

Если на застолье кто-то настойчиво предлагает выпить, такие призывы стоит игнорировать, посоветовал психиатр-нарколог Василий Шуров. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист обратил внимание, что часто подобные предложения поступают от зависимых людей, которые неспособны веселиться без спиртного.

Не выражается уважение количеством выпитого, не доказывается мужественность в соревновании, кто больше выпьет. Просто алкоголику важно, чтобы все напились, чтобы была такая атмосфера. Хотите плясать под его дудку — пляшите. «Давай тост, пей до дна», — это все уловки зависимых, — предупредил нарколог.

Он уточнил, что важно твердо отстаивать свою позицию. По словам специалиста, в компании почти всегда найдутся два-три зависимых человека, которые будут настойчиво втягивать окружающих.

Твердое «нет» — и все, до свидания. Я и так веселюсь, для меня веселье — без алкоголя. Я придерживаюсь трезвого образа жизни. Для меня алкоголь — яд. У меня с малейшей дозы рвота, мне плохо. «Ты мне зла желаешь?» — и в глаза смотришь. Я иногда раньше говорил: «Я за вас лучше съем побольше вкусного». А штуки вроде «закодирован», «пью антибиотики», «за рулем», «еще что-то» — это трусость, какие-то отмазки, чтобы в компании идиотов оставаться здравомыслящим человеком, — заключил Шуров.

Ранее стало известно, что по итогам января продажи крепкого алкоголя в России прибавили 4,1% год к году и составили 10 млн декалитров. В категории водки рост показал 1,9% (6 млн дал). По данным Росалкогольтабакконтроля, рост произошел после длительного спада.