Врач заявила о связи курения и ухудшения зрения

Зрение может серьезно снизиться из-за курения, заявила NEWS.ru врач общей практики, гериатр Елена Павлова. По ее словам, никотин резко ухудшает кровоснабжение сетчатки и ускоряет развитие возрастных изменений. Она добавила, что отказ от этой вредной привычки является критически важным условием для сохранения здоровья глаз.

Для того чтобы не допустить осложнений и снижения уровня зрения, важно регулярно проверять его. Также необходимо делать перерывы в работе за монитором, с гаджетами, проводить гимнастику для глаз, чтобы не допускать усталости и не усиливать спазм аккомодации. Через каждые 20 минут работы за монитором смотрим 20 секунд на объект, находящийся на расстоянии примерно шести метров. Также нужно использовать солнцезащитные очки с фильтром UV400 для защиты от УФ-излучения, чтобы снизить риски возникновения катаракты и макулодистрофии. Важно отказаться от курения, так как это резко ухудшает кровоснабжение сетчатки и ускоряет развитие возрастных изменений, — пояснила Павлова.

Ранее врач Ана Перес Баллеста заявила, что спустя 20 минут после выкуривания последней сигареты частота сердечных сокращений возвращается к норме и сердцу становится легче работать. По ее словам, на следующий день концентрация угарного газа в крови уменьшается вдвое, увеличивается уровень кислорода, что снижает вероятность инфаркта.