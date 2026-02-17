Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов

В Москве и Московской области завтра, 18 февраля, столбики термометров опустятся в ночные часы до −23 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 18 февраля

В столичном регионе завтра, 18 февраля, ожидаются осадки в виде снега и порывы ветра до 10 м/с.

«18 февраля ночью облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Температура в Москве ночью — от −20 до −18 градусов (местами - до −23 градусов), по области — от −23 до −18 градусов (местами - до −26 градусов). Днем по области местами небольшой снег. Температура в Москве — от −10 до −8 градусов, по области — от −12 до −7 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пик похолодания в Москву придет именно в среду, 18 февраля.

«Вторник столица встретит усилением морозов: ночью до −17 градусов, днем ожидается не выше −10 градусов, а пик похолодания придется на среду, когда в ночные часы температура опустится вплотную к 20-градусным отметкам. В четверг температура начнет активно расти, и днем показания термометров вернутся в норму. Связано это потепление будет с влиянием очередного южного циклона, который, помимо теплого воздуха, принесет в столицу и новую порцию снегопадов, суточный объем которых составит от трети до половины от месячной нормы февраля и прибавит еще до 10–15 см снежного покрова», — добавил синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 18 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 февраля в Северной столице ожидаются заморозки до −19 градусов.

«18 февраля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от −15 до −13 градусов, местами до −19 градусов. Температура днем — от −9 до −7 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в первой половине недели будет стоять спокойная погода, так как ее продолжит определять антициклон.

«Ветра совсем нет, но в основном облачно, хотя небольшие прояснения вероятны. Снега практически нет, хотя все уже знают, что при облаках он постоянно идет. Что сделать? Такие условия этой морозной зимы - инверсионный слой над городом постоянно вызывает этот слабый снег. Температура воздуха в Санкт-Петербурге должна мало меняться, ночью — от −13 до −11 градусов, при прояснениях может и ниже немного быть, днем до −-8 градусов», — уточнил метеоролог.

