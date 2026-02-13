Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:01

Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москву в конце следующей недели вновь придет волна похолодания, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 16 по 22 февраля, ждать ли жгучего мороза до -20 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, в Москву на следующей неделе вновь вернется зимняя погода.

«В начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится и зима вновь вернет свои позиции. В понедельник в тыловой части циклона задуют северные ветры и под утро подморозит до -8 градусов, во вторник уже до -12 градусов, что близко к показателям февраля, а днем — от -3 до -6 градусов и от -6 до -9 градусов соответственно. Пройдут кратковременные снегопады, разыграется метель», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 16 февраля, температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от -4 до -9 градусов. Высока вероятность осадков. Во вторник и среду, 17 и 18 февраля, погода сохранит зимний характер. В ночные часы ожидается до -13 градусов, а днем температура будет держаться на уровне -10 градусов. Снегопады продолжатся.

В четверг и пятницу, 19 и 20 февраля, характер погоды существенно не изменится. Ожидается облачность, периодические снегопады и умеренные морозы. Дневная температура будет находиться в районе -5 градусов, а ночью столбик термометра может опускаться до -9 градусов. Ветер останется умеренным, северных направлений.

В субботу, 21 февраля, днем ожидается около -1 градуса, ночью до -8 градусов. Смешанные осадки. Воскресенье, 22 февраля, принесет облачную погоду с прояснениями, вероятность осадков снизится, а дневная температура останется в районе -1 градуса.

Таким образом, в российской столице на следующей неделе жгучего мороза до -20 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

По данным метеорологических сервисов, в понедельник, 16 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит около -10 градусов, ночью столбик термометра опустится до -15 градусов. Во вторник, 17 февраля, характер погоды существенно не изменится. Днем — около -12 градусов, ночью — до -14 градусов. Вероятность осадков сохранится высокой. В среду, 18 февраля, температура днем будет держаться около -12 градусов, ночью опустится до -15 градусов.

В четверг, 19 февраля, снегопад ослабнет, но не прекратится полностью. Днем ожидается около -11 градусов, ночью — до -16 градусов. Сильных осадков не прогнозируется. В пятницу, 20 февраля, днем ожидается до -10 градусов, ночью — до -13 градусов. Ожидается облачная погода, осадков станет меньше.

В выходные, 21 и 22 февраля, морозы немного ослабнут в Северной столице. В субботу днем прогнозируется -8 градусов, ночью — до -10 градусов, возможен слабый снег. Воскресенье будет облачным, с дневной температурой -8 градуса и ночной до -15 градусов, существенных осадков не ожидается.

Иван Смирнов
И. Смирнов
