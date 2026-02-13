Почему не работает Telegram сегодня, 13 февраля: замедление, разблокировка

Сегодня, 13 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать ли полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 13 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 13 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 40% сообщений о сбоях в работе Telegram 13 февраля приходятся на Москву, 6% — на Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловскую и Новосибирскую области, 4% — на Татарстан и Саратовскую область, 3% — на Хабаровский край, Московскую, Нижегородскую и Челябинскую области, 2% — на Алтайский и Красноярский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Кировскую, Магаданскую, Ростовскую, Пензенскую и Томскую области.

Почему не работает Telegram 13 февраля

Роскомнадзор с 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы комитета по информполитике Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует российским законам.

«Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регуляторов в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан», — заявил он.

В то же время Роскомнадзор ведет диалог с руководством Telegram с целью найти компромисс, заявил в беседе с NEWS.ru зампред ИТ-комитета Госдумы Олег Матвейчев.

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Идет непростой переговорный процесс, и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады», — сказал он.

Что в Кремле сказали о замедлении Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что руководство Telegram не выполняет требования законодательства РФ.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — заявил он.

Песков считает, что присутствие зарубежных мессенджеров на российском рынке способствует развитию национального сервиса MAX.

«Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу», — сказал он.

Могут ли разблокировать или полностью заблокировать Telegram

Доступ к Telegram могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушение, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места», — отметил он.

В то же время экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют.

