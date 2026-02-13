Магнитные бури сегодня, 13 февраля: что завтра, давление, риск инсульта

Сегодня, 13 февраля, на Земле магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 13 и 14 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, магнитное поле Земли сегодня, 13 февраля, будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойного магнитного поля — 73%», — рассказали специалисты.

По информации сервиса my-calend, сильная магнитная буря прогнозируется в субботу, 14 февраля.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 14 февраля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Почему надо быть осторожным в период магнитной бури

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» объяснила, что во время геомагнитных возмущений увеличивается риск развития инсульта и аритмии.

«Меняется магнитное поле Земли, а это приводит к сердечно-сосудистой катастрофе. <…> Шансы развития инсульта в день повышенной солнечной активности увеличивается на 19%, <…> увеличивается шанс развития аритмии. Поэтому в эти дни вы должны четко прислушиваться к себе. Если у вас появляется сердцебиение, головные боли, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить катастрофу», — заявила она.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии NEWS.ru посоветовал метеозависимым людям во время геомагнитных ударов следить за своим давлением.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — отметил специалист.

