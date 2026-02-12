Погода в Москве в пятницу, 13 февраля: ждать ли сильных дождей и потепления

В Москве и Московской области завтра, 13 февраля, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 13 февраля

В Москве завтра, 13 февраля, столбики термометров поднимутся до +3 градусов в дневные часы.

«13 февраля ночью будет облачная погода. Ночью снег, по области местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Температура в Москве ночью — от −3 до −1 градуса, по области — от −6 до −1 градуса. Днем осадки (снег, мокрый снег, дождь). Температура днем в Москве — от +1 до +3 градусов, по области — от −2 до +3 градусов. Ветер южный 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу в российскую столицу придет оттепель.

«В пятницу, в зоне активного атмосферного фронта, осадки продолжатся, но преимущественно в виде мокрого снега и даже где-то вперемешку с первым дождем. В течение суток столбики термометров будут колебаться — от 0 до +3 градусов, что на 4–6 градусов теплее климатической нормы и соответствует многолетним показателям конца марта», — добавил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −17 градусов.

«13 февраля будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от −14 до −12 градусов, местами до −17 градусов. Температура днем — от −11 до −9 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 13 февраля в ночные часы подморозит до −15 градусов.

«Прояснения в облаках завтра и послезавтра вероятны, так что днем холодно не будет, а вот в ночные часы понижение до −15 градусов очень даже вероятны. Ожидается приближение к нам циклона с Южной Балтики. Так что на сильный снег в субботу, 14 февраля, можно рассчитывать не только по югу области, но и в Санкт-Петербурге», — заявил метеоролог.

