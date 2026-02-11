Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:33

Погода в Москве в четверг, 12 февраля: ждать ли снегопада и сильного ветра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 12 февраля, ожидается сильный снег на протяжении всего дня, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 12 февраля

В Москве завтра, 12 февраля, ожидаются заморозки до −9 градусов в ночные часы и осадки в виде снега.

«12 февраля ночью будет облачная погода. Ночью небольшой снег, местами умеренный. Температура в Москве ночью — от −9 до −7 градусов, по области — от −12 до −7 градусов. Днем снег, мокрый снег, по области местами сильный, местами — налипание мокрого снега. Температура днем в Москве — от −3 до −1 градуса, по области — от −6 до −1 градуса. Ветер южный, 6–11 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в российской столице ожидаются сильные снегопады.

«В четверг снегопады усилятся, температурный фон станет мягким. Ночью — от −7 до −4 градусов. Днем — от −3 до 0 градусов. После 21:00 наступит первая в этом году оттепель», — подчеркнул синоптик.

Также руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода в Москве в ближайшие дни будет достаточно мрачной.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, — она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — рассказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 12 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −15 градусов.

«12 февраля будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер ночью переменный, днем восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью — от −15 до −13 градусов, местами до −18 градусов. Температура днем — от −10 до −8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 12 февраля в ночные часы ожидаются морозы до −15 градусов.

«Прояснения в облаках завтра и послезавтра вероятны, так что днем холодно не будет, а вот в ночные часы понижение до −15 градусов очень даже вероятны. Ожидается приближение к нам циклона с южной Балтики. Так что на сильный снег в субботу, 14 февраля, можно рассчитывать не только по югу области, но и в Санкт-Петербурге. И это будет не то, что сейчас постоянно выпадает, а настоящий снег на атмосферном фронте», — написал метеоролог в авторском Telegram-канале.

Читайте также:

Замедление Telegram сегодня, 11 февраля: последние новости, разблокировка

Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, тревожность, головные боли

Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

погода
новости
Москва
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.