Погода в Москве в четверг, 12 февраля: ждать ли снегопада и сильного ветра

Погода в Москве в четверг, 12 февраля: ждать ли снегопада и сильного ветра

В Москве и Московской области завтра, 12 февраля, ожидается сильный снег на протяжении всего дня, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 12 февраля

В Москве завтра, 12 февраля, ожидаются заморозки до −9 градусов в ночные часы и осадки в виде снега.

«12 февраля ночью будет облачная погода. Ночью небольшой снег, местами умеренный. Температура в Москве ночью — от −9 до −7 градусов, по области — от −12 до −7 градусов. Днем снег, мокрый снег, по области местами сильный, местами — налипание мокрого снега. Температура днем в Москве — от −3 до −1 градуса, по области — от −6 до −1 градуса. Ветер южный, 6–11 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в российской столице ожидаются сильные снегопады.

«В четверг снегопады усилятся, температурный фон станет мягким. Ночью — от −7 до −4 градусов. Днем — от −3 до 0 градусов. После 21:00 наступит первая в этом году оттепель», — подчеркнул синоптик.

Также руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода в Москве в ближайшие дни будет достаточно мрачной.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, — она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — рассказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 12 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −15 градусов.

«12 февраля будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер ночью переменный, днем восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью — от −15 до −13 градусов, местами до −18 градусов. Температура днем — от −10 до −8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 12 февраля в ночные часы ожидаются морозы до −15 градусов.

«Прояснения в облаках завтра и послезавтра вероятны, так что днем холодно не будет, а вот в ночные часы понижение до −15 градусов очень даже вероятны. Ожидается приближение к нам циклона с южной Балтики. Так что на сильный снег в субботу, 14 февраля, можно рассчитывать не только по югу области, но и в Санкт-Петербурге. И это будет не то, что сейчас постоянно выпадает, а настоящий снег на атмосферном фронте», — написал метеоролог в авторском Telegram-канале.

Читайте также:

Замедление Telegram сегодня, 11 февраля: последние новости, разблокировка

Магнитные бури сегодня, 11 февраля: что завтра, тревожность, головные боли

Мокрый снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать