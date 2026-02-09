Россиянам предрекли мрачную погоду

В Центральную Россию с пятницы, 13 февраля, придет оттепель, однако погода будет мрачной, с осадками и гололедицей, предупредил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT. Тепло продержится до воскресенья, 15 февраля, с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы. Ночные показатели составят от -1 до -6 градусов, дневные — от -3 до +2 градусов.

Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, — она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах, — объяснил он.

Метеоролог добавил, что уже на следующей неделе в регионе вновь ожидается похолодание: ночью — до -5–10 градусов, днем — до -2–5 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра Александр Ильин рассказал, что в конце недели, 14 февраля, в Москве не исключено выпадение ледяного дождя из-за резкого потепления. Он отметил, что температура начнет увеличиваться после четверга.