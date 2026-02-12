Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 12 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 12 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 12 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 12 февраля поступило от пользователей МТС. Порядка 33% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 7% — на Свердловскую область, 6% — на Оренбургскую и Саратовскую области, 5% — на Татарстан и Московскую область, 4% — на Челябинскую, Пензенскую и Новосибирскую области, 3% — на Пермский и Краснодарский края, Ханты-Мансийский автономный округ и Курганскую область, 2% — на Санкт-Петербург, Башкирию, Приморский край и Самарскую область, 1% — на Республику Коми, Кировскую и Ярославскую области.

Почему не работает мобильный интернет 12 февраля

Понижения скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничения по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них. В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — подчеркнули в ведомстве.

12 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Коми, Татарстане, Чувашии, Астраханской, Ульяновской, Пензенской, Костромской и Ярославской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд сервис экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.

