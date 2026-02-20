Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, могут ли оштрафовать за работу стиральной машины ночью

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за ночную работу стиральной машины могут оштрафовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне могут получить штраф за громкую работу стиральной машины ночью, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, нарушения фиксируются, когда уровень шума от бытовой техники превышает допустимые санитарные нормы, особенно в ночное время.

Некоторые люди включают стиральные машины после 11 часов вечера ради экономии электричества. Однако при отжиме такая техника может выдавать шум около 70 децибел, что явно выше лимитов СанПиН. Также машины издают вибрацию, которая идет по стенам и трубам. Даже за закрытой дверью в ванной техника может мешать соседям снизу. Это касается и просмотра фильмов или спортивных матчей. За такой шум в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, а в Петербурге — до 5 тыс. рублей. Если в регионе нет своих индивидуальных правил, то по статье 6.4 КоАП РФ штраф для граждан может составить до 1 тыс. рублей, — пояснил Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за постоянные конфликты, нарушающие покой окружающих, можно лишиться квартиры, предоставленной по социальному найму. По его словам, в первую очередь с жалобами на шумных соседей следует обращаться в полицию или управляющую компанию.

