30 января 2026 в 04:20

Юрист рассказал, из какого жилья могут выселить за частые скандалы

Юрист Русяев: за скандалы могут выселить из жилья по социальному найму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За постоянные конфликты, нарушающие покой окружающих, можно лишиться квартиры, предоставленной по социальному найму, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, в первую очередь с жалобами на шумных соседей следует обращаться в полицию или управляющую компанию.

Когда скандалы происходят постоянно и годами мешают жить, в случае с жильем по социальному найму возможны крайние последствия. При систематических нарушениях прав соседей и после предупреждений наймодателя возможен иск о выселении без предоставления другого места проживания. Это крайняя мера, однако юридически она существует, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что при постоянных скандалах соседей нужно обращаться в полицию в момент нарушения для фиксации шума. По словам юриста, следует записывать аудио или видео с указанием даты и времени, а также привлекать других жильцов в качестве свидетелей.

Пишите жалобы в управляющую компанию или ТСЖ, а также в полицию с просьбой привлечь к административной ответственности. Обращайтесь в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию при систематических нарушениях. Храните все документы: протоколы, ответы на жалобы и медицинские справки, если шум повлиял на здоровье. Можно обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда и требованием прекратить правонарушения, — резюмировал Русяев.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что для новых жилых комплексов могут быть сделаны послабления закона о тишине, однако ночной шум останется под строгим запретом. По его словам, местные власти сами устанавливают конкретные часы и меры ответственности.

