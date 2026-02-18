Зимняя Олимпиада — 2026
Нарколог объяснил, почему алкоголь стоит продавать с 21 года

Нарколог Сараев: продажа алкоголя с 21 года отразится на развитии молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продажа алкоголя с 21 года вместо 18 лет положительно скажется на развитии молодежи, заявил нарколог Марат Сараев. В разговоре с «Ридусом» специалист подчеркнул, что подобная инициатива, которая обсуждается в Общественной палате РФ, может быть обусловлена не только мировым опытом. Так, по словам врача, чем позже человек знакомится с психоактивными веществами, к которым относится спиртное, тем адекватнее происходит его развитие.

Это обусловлено физиологическими особенностями нашего организма. Чем позднее он начинает знакомство с психоактивными веществами, тем лучше и адекватнее проходит его развитие. Лучше для организма в целом, — пояснил нарколог.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что увеличение минимального возраста продажи спиртных напитков поможет снизить риск алкоголизма среди молодежи. Так он прокомментировал предложение заместителя секретаря ОП РФ Владислава Гриба повысить возрастной порог на реализацию алкоголя до 21 года.

алкоголь
молодежь
здоровье
Россия
