18 февраля 2026 в 14:29

Нарколог ответил, стоит ли повышать возраст продажи алкоголя в России

Врач Шуров: повышение возраста продажи спиртного спасет молодежь от алкоголизма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Увеличение минимального возраста продажи спиртных напитков поможет снизить риск алкоголизма среди молодежи, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. Так он прокомментировал предложение заместителя секретаря ОП РФ Владислава Гриба повысить возрастной порог на реализацию алкоголя до 21 года. По словам нарколога, мозг обычно достигает зрелости именно к этому периоду.

Повышение возраста продажи алкоголя — это международная практика. Чем позже молодежь начинает травиться, тем лучше. Потому что лобные доли, отвечающие за контроль поведения и предвидение последствий своих действий, очень поздно созревают. Спиртное стирает последние механизмы контроля, и тогда добро пожаловать к проблемам. Я хочу напомнить, что алкоголь и наркотики приводят к самой высокой смертности среди подростков по своим последствиям, — пояснил Шуров.

Он подчеркнул, что исследования ученых, включая анализ дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, показали: к 21 году мозг становится более зрелым. Это, по словам нарколога, способствует более осознанному подходу к употреблению алкоголя.

Ранее сообщалось, что в январе продажи крепкого алкоголя в России выросли на 4,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 10 млн декалитров. В частности, реализация водки увеличилась на 1,9%. Этот рост произошел после продолжительного периода спада.

