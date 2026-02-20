Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 07:11

Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» ушел из жизни

Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн ушел из жизни в 53 года

Сыгравший в сериале «Эйфория» Кэла Джейкобса — отца школьника, скрывающего от семьи двойную жизнь — американский актер Эрик Дэйн скончался в возрасте 53 лет, передает NBC News. До этого он сообщил о своем диагнозе — боковой амиотрофический склероз (смертельное заболевание, поражающее нервную систему). По словам представителя семьи актера, Дэйн умер в окружении родных и близких.

Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были его жизнью, — отметил он.

Несмотря на болезнь, актер продолжал сниматься в заключительном сезоне «Эйфории». Также Дэйн известен по сериалу «Анатомия страсти».

Ранее сообщалось, что актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. По информации источника, артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног. Однако супруга актера Анна Романцева заявила, что артист полностью здоров, а информация о проблемах с ногами не соответствует действительности.

актеры
сериалы
болезни
эйфория
