Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» ушел из жизни Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн ушел из жизни в 53 года

Сыгравший в сериале «Эйфория» Кэла Джейкобса — отца школьника, скрывающего от семьи двойную жизнь — американский актер Эрик Дэйн скончался в возрасте 53 лет, передает NBC News. До этого он сообщил о своем диагнозе — боковой амиотрофический склероз (смертельное заболевание, поражающее нервную систему). По словам представителя семьи актера, Дэйн умер в окружении родных и близких.

Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были его жизнью, — отметил он.

Несмотря на болезнь, актер продолжал сниматься в заключительном сезоне «Эйфории». Также Дэйн известен по сериалу «Анатомия страсти».

