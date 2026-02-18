Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 12:18

Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы

Mash: звезде сериала «Солдаты» Маклакову ограничили съемки

Алексей Маклаков Алексей Маклаков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. В публикации утверждается, что артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног.

По словам журналистов, специалисты предупредили, что без коррекции режима у Маклакова может развиться серьезное заболевание. Авторы канала отметили, что пациенту рекомендовали покой, отдых от длительных смен на ногах и умеренные физические нагрузки, чтобы избежать опасных осложнений.

Ранее супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, что голливудский актер продолжает узнавать родных, но не отдает себе отчета в наличии у него деменции. По словам жены артиста, у «крепкого орешка» диагностирована анозогнозия — состояние, при котором пораженный лобно-височной деменцией мозг утрачивает способность здраво воспринимать собственные нарушения, что является физиологическим изменением, а не психологическим отрицанием болезни.

