Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы

Telegram-канал Mash сообщил, что актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. В публикации утверждается, что артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног.

По словам журналистов, специалисты предупредили, что без коррекции режима у Маклакова может развиться серьезное заболевание. Авторы канала отметили, что пациенту рекомендовали покой, отдых от длительных смен на ногах и умеренные физические нагрузки, чтобы избежать опасных осложнений.

