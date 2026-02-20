В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать» Филолог Жукова: слово «кушать» можно применять для вежливого отношения к еде

Словари русского языка рекомендуют употреблять слово «кушать» для вежливого или ласкового приглашения к еде, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Арина Жукова. По ее словам, тенденция при этом может резко измениться — слово порой начинает использоваться и за пределами строго отведенных для него этикетных ситуаций.

Все словари обращают внимание на то, что это слово не может свободно употребляться в любых контекстах, в отличие от его нейтрального синонима «есть», — сказала Жукова.

Аналитик добавила, что это слово иногда применяется в разговорах о детях и о животных. Также люди стали использовать его в контексте медицинских препаратов — «скушать таблетку».

