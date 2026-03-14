Домашний вишневый мармелад без лишней химии: простой десерт, который легко приготовить дома

Магазинный мармелад часто разочаровывает составом: красители, ароматизаторы и консерванты делают его далеко не самым полезным лакомством. Намного лучше приготовить десерт дома — тогда вы точно знаете, что в нем только натуральные продукты. Нежный вишневый мармелад получается ароматным, ярким и приятно кисло-сладким.

Ингредиенты

вишня без косточек — 2 упаковки

сахар — 200 г

вода — 1/2 стакана

желатин — 25 г

Приготовление

Для приготовления сначала залейте желатин небольшим количеством воды и хорошо размешайте, чтобы не осталось комочков. Размороженную вишню переложите в глубокую миску и измельчите погружным блендером до состояния пюре. Затем протрите массу через сито, чтобы убрать кожицу и получить более нежную текстуру.

Перелейте вишневое пюре в кастрюлю, добавьте воду и сахар. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения, помешивая. Отдельно слегка подогрейте разбухший желатин и соедините его с горячей вишневой массой. Тщательно перемешайте и сразу разлейте по форме.

Дайте смеси остыть при комнатной температуре, а затем уберите форму в холодильник на несколько часов. Когда мармелад полностью застынет, достаньте его из формы, нарежьте кубиками и подавайте к чаю. Получается натуральный десерт без лишних добавок, который особенно нравится детям.

Ранее сообщалось, что если хочется вкусного десерта, но нет времени на долгую выпечку, этот шоколадно-яблочный кекс станет настоящей находкой.