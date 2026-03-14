Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 07:00

Домашний вишневый мармелад без лишней химии: простой десерт, который легко приготовить дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Магазинный мармелад часто разочаровывает составом: красители, ароматизаторы и консерванты делают его далеко не самым полезным лакомством. Намного лучше приготовить десерт дома — тогда вы точно знаете, что в нем только натуральные продукты. Нежный вишневый мармелад получается ароматным, ярким и приятно кисло-сладким.

Ингредиенты

  • вишня без косточек — 2 упаковки
  • сахар — 200 г
  • вода — 1/2 стакана
  • желатин — 25 г

Приготовление

Для приготовления сначала залейте желатин небольшим количеством воды и хорошо размешайте, чтобы не осталось комочков. Размороженную вишню переложите в глубокую миску и измельчите погружным блендером до состояния пюре. Затем протрите массу через сито, чтобы убрать кожицу и получить более нежную текстуру.

Перелейте вишневое пюре в кастрюлю, добавьте воду и сахар. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения, помешивая. Отдельно слегка подогрейте разбухший желатин и соедините его с горячей вишневой массой. Тщательно перемешайте и сразу разлейте по форме.

Дайте смеси остыть при комнатной температуре, а затем уберите форму в холодильник на несколько часов. Когда мармелад полностью застынет, достаньте его из формы, нарежьте кубиками и подавайте к чаю. Получается натуральный десерт без лишних добавок, который особенно нравится детям.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.