Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 15:30

Полкило фарша и готовое тесто — через 25 минут на столе «улитки»: слоистые, румяные, с мясной начинкой, лучше беляшей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоёное или дрожжевое тесто и мясной фарш — раскатываю тесто, распределяю начинку, сворачиваю рулетом, нарезаю на кусочки и запекаю в духовке. Через 25 минут на столе румяные, слоистые «улитки», которые получаются сочными, ароматными и намного вкуснее жареных беляшей.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда. Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком и специями, которая делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного или дрожжевого теста, 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, соль и перец по вкусу, 1 яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, распределите начинку равномерно по всей поверхности. Сверните плотный рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на противень с пергаментом срезом вверх, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти улитки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Улитки из теста с начинкой: лучшие рецепты для чаепития и перекуса
Семья и жизнь
Улитки из теста с начинкой: лучшие рецепты для чаепития и перекуса
Беру ветчину и превращаю в эффектные рулетики — 20 минут для бюджетной закуски
Общество
Беру ветчину и превращаю в эффектные рулетики — 20 минут для бюджетной закуски
Не просто картошка: 5 идей сочных драников за 20 минут
Семья и жизнь
Не просто картошка: 5 идей сочных драников за 20 минут
Простая выпечка из апельсина и яиц. Нежный кекс к чаю — сочный, вкусный, с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Простая выпечка из апельсина и яиц. Нежный кекс к чаю — сочный, вкусный, с хрустящей сахарной корочкой
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
Общество
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
улитки
мясо
фарш
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.