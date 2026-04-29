Полкило фарша и готовое тесто — через 25 минут на столе «улитки»: слоистые, румяные, с мясной начинкой, лучше беляшей

Беру готовое слоёное или дрожжевое тесто и мясной фарш — раскатываю тесто, распределяю начинку, сворачиваю рулетом, нарезаю на кусочки и запекаю в духовке. Через 25 минут на столе румяные, слоистые «улитки», которые получаются сочными, ароматными и намного вкуснее жареных беляшей.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда. Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком и специями, которая делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного или дрожжевого теста, 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, соль и перец по вкусу, 1 яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, распределите начинку равномерно по всей поверхности. Сверните плотный рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на противень с пергаментом срезом вверх, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти улитки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.