Улитки из теста с начинкой: лучшие рецепты для чаепития и перекуса

Улитки из теста — та выпечка, которая одинаково хороша и к утреннему кофе, и к вечернему чаю, и в качестве перекуса в дороге. Они напоминают синнабон, но готовятся проще и быстрее, особенно если использовать готовое тесто. Мы подобрали три варианта на любой вкус: сладкие улитки с корицей и яблоком, сытные с ветчиной и сыром и ароматные с чесноком и зеленью.

Улитки с корицей, яблоком и ореховой посыпкой

Эти улитки пахнут детством и уютом. Раскатайте пласт готового слоеного или дрожжевого теста толщиной около 5 мм. Смажьте его растопленным сливочным маслом, примерно 50 г. Смешайте в миске 3 столовые ложки коричневого сахара, 1 столовую ложку молотой корицы и 50 г мелко рубленных грецких орехов.

Равномерно посыпьте этой смесью тесто. 1 кислое яблоко нарежьте тонкими дольками или маленькими кубиками, разложите поверх сахара с корицей. Сверните тесто в тугой рулет, нарежьте его острым ножом на кусочки шириной 2 см. Выложите улитки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекайте при 180 градусах 20 минут. Для глазури смешайте 100 г сахарной пудры с 2 столовыми ложками молока. Полейте еще теплые улитки.

Калорийность на 100 г — 320 ккал.

Улитки с ветчиной, сыром и томатным соусом

Эта несладкая версия напоминает маленькие пиццы в форме улиток. Раскатайте пласт дрожжевого теста. Смажьте его 3 столовыми ложками томатного соуса или пасты, разведенной водой до консистенции сметаны. 150 г ветчины нарежьте тонкими полосками, 150 г твердого сыра натрите на крупной терке. Распределите ветчину и сыр по поверхности теста, посыпьте сушеным орегано по вкусу. Сверните рулет, нарежьте улитками.

Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте при 180 градусах 20 минут. Такие улитки хороши и горячими, и остывшими — их можно брать с собой на работу или в школу.

Калорийность на 100 г — 290 ккал.

Улитки с чесночным маслом и зеленью

Улитки с чесночным маслом и зеленью

Этот вариант идеально подходит к супам или как самостоятельная закуска. Раскатайте пласт слоеного теста. Приготовьте чесночное масло: разотрите 50 г мягкого сливочного масла с 3 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс, и пучком мелко рубленной петрушки или укропа (примерно 20 г). Добавьте щепотку соли по вкусу. Равномерно намажьте эту смесь на тесто. Если хотите, можно посыпать тертым пармезаном.

Сверните рулет, нарежьте улитками. Выпекайте при 180 градусах 15 минут — слоеное тесто готовится быстрее. Улитки получаются очень ароматными, маслянистыми, с хрустящими слоями. Их можно подавать к борщу или просто с кефиром.

Калорийность на 100 г — 310 ккал.

Полезные советы для идеальных улиток

Тесто перед раскаткой должно быть охлажденным, но не ледяным. Если используете слоеное тесто, не раскатывайте его слишком тонко — иначе слои не поднимутся.

Рулет сворачивайте плотно, но не сжимайте, иначе начинка вытечет.

Режьте рулет очень острым ножом, который вы предварительно окунули в холодную воду, — так срезы будут ровными, а улитки не деформируются.

Выкладывайте их на противень на расстоянии 2–3 сантиметров друг от друга, чтобы они не слиплись при выпечке.

Горячие улитки лучше переложить на решетку, чтобы нижняя корочка не размокла.

Хранить их можно в герметичном контейнере до трех дней, но лучше всего они в день выпечки. Экспериментируйте с начинками: мак с медом, творог с изюмом, курица с грибами. Улитки любят смелые сочетания.

